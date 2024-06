Germania, Kroos: «Chiudere la carriera con Champions ed Europeo sarebbe RIDICOLO»

Le parole di Toni Kroos, centrocampista della Germania, sulla sua scelta di ritirarsi dal calcio giocato. I dettagli

Toni Kroos ha parlato in conferenza stampa della possibilità di vincere gli Europei con la Germania.

PAROLE – «Un Europeo in casa è ancora più speciale, ovviamente. Non credo che ci siano molti giocatori che abbiano vissuto un campionato importante in casa. Il paese è eccitato. Abbiamo una grande responsabilità per l’atmosfera che si respirerà nel paese nelle prossime settimane. Ma è anche un grande onore e una gioia poter giocare questo torneo. C’è pressione, ovviamente, ma dobbiamo anche essere in grado di goderci la pressione in una certa misura. Dopo tutto, è solo calcio. Certo che sono affamato. Questo è andato di pari passo con la decisione di tornare qui. Perché voglio avere successo e vincere questo torneo. Se non avessi pensato che fosse possibile, non l’avrei fatto. Concludere la mia carriera con la Champions League e il Campionato Europeo sarebbe quasi ridicolo, ovviamente, ma lo accetterei».