Germania, Muller e l'occasione fallita: «Quell'unico momento che non dimenticherai più...»

Thomas Muller non si dà pace per il clamoroso errore contro l’Inghilterra che sarebbe valso il pareggio per la Germania

Thomas Muller non si dà pace per il clamoroso errore, a tu per tu con Pickford, contro l’Inghilterra che avrebbe regalato alla Germania il pareggio negli ottavi di Euro 2020. L’attaccante tedesco ha commentato quel momento sui suoi social.

«Eccolo lì, quell’unico momento che alla fine ricorderai sempre e che ti porta a non dormire la notte. Quel momento per il quale lavori, ti alleni e vivi. Quel momento in cui hai nelle tue mani il compito di riportare la tua squadra in una partita ad eliminazione diretta e mandare in estasi un’intera nazione calcistica. Avere questa opportunità e poi sprecarla mi fa male da morire. Fa male per tutti noi della nazionale tedesca, i miei compagni di squadra e il nostro allenatore, che mi hanno dato la sicurezza di esserci in quel momento. Ma soprattutto, fa male per tutti i tifosi della Germania là fuori che ci sono rimasti vicini e ci hanno sostenuto durante questo Campionato Europeo nonostante i presagi difficili! Grazie per il vostro sostegno».