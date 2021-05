Germania, Neuer: «In Nazionale mi diverto, il mio futuro non dipende dal c.t.»

Manuel Neuer ha parlato del suo futuro con la maglia della Nazionale tedesca

Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, in conferenza stampa ha parlato del suo futuro con la Germania.

«Mi diverto sempre in Nazionale, mi piace indossare la maglia della Germania. Finché sto bene e il mio corpo mi dice che posso continuare, non ho intenzione di terminare la mia carriera in Nazionale. L’arrivo di Flick? La mia carriera non dipende da chi è l’allenatore. Ma penso che possiamo guardare. E’ un buon allenatore. Penso che tutti sappiano che ho un ottimo rapporto con Flick».