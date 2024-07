Germania-Spagna, la rivincita della finale 2008 e il fattore campo può essere decisivo: ecco perchè

Germania-Spagna si affrontano domani nel quarto di finale più atteso degli Europei: per i tedeschi è la rivincita del 2008

Germania-Spagna di domani più che un quarto, è la finale anticipata degli Europei. Le due squadre si affrontano per la quarta volta, con i precedenti che sorridono alle furie rosse, che hanno vinto due volte (1984 e 2008) mentre i tedeschi una sola (1988) e per loro è l’occasione di prendersi la rivincita per la sconfitta in finale nel 2008, 1-0 con il gol di Torres.

La squadra di Nagelsmann potrà contare sul fattore campo, che nelle ultime edizioni degli Europei è sempre stato decisivo: nessuna nazione ospitante dal 1996 è mai uscita prima dei quarti di finale.