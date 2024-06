Germania-Ungheria: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE

Alla Mercedes-Benz Arena, la seconda giornata degli Europei tra Germania-Ungheria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Germania-Ungheria, valevole per la prima giornata degli Europei.

90+3 Fischio finale: Germania a punteggio pieno

92 AMMONITO Csoboth per fallo su Mittelstadt e palla buttata via e Marco Rossi per proteste

90 Tre minuti di recupero

89 OCCASIONE UNGHERIA Mischia in area da uscita di Neuer disturbato da Adam, salva sulla linea Kimmich

88 AMMONITO Mittelstadt su Csoboth

87 Iniziativa di Sané, sinistro deviato in corner

87 SOSTITUZIONI Gazdag e Csoboth per Varga e Sallai

86 Deviazione di testa di Fullkrug ma nessuno raccoglie

83 SOSTITUZIONE Undav per Gundogan

82 Corner insidioso, Emre Can devia in angolo e risolve una situazione pericolosa

81 L’Ungheria si affaccia davanti e guadagna un angolo

80 Ripartenza di Can, palla a Fullkrug che sferra un destro totalmente fuori misura

78 Gara senza più storia: tedeschi continuano a stare avanti, avversari senza reazione

76 Punizione in curva di Sané

75 SOSTITUZIONI Nagy e Adam per Kerkez e Bolla

74 OCCASIONE GERMANIA Sané galleggia al limite, destro velenoso e ancora Gulacsi in tuffo para benissimo

73 OCCASIONE GERMANIA Altro sinistro in area di Gundogan, Gulacsi attento

70 SOSTITUZIONI Emre Can per Andrich e Fuhrich per Musiala

70 Fallo di Szoboszlai su Musiala

68 OCCASIONE GERMANIA Diagonale di Kimmich in area, non trova lo specchio

66 2-0 GOL GERMANIA Tutto facile e lineare: cross di Mittelstadt e a centro-area Gundogan colpisce senza problemi, sinistro preciso

63 SOSTITUZIONE Kleinheisler per Nagy

62 Ancora Kerkez a spingere e a guadagnare un corner

61 Tiri 11-10, c’è equilibrio complessivo

61 Musiala si trova lo spazio dal limite per calciate di destro, alto sopra la traversa

59 OCCASIONE UNGHERIA Su cross di Sallai Varga colpisce di testa ma non trova la porta. Ottima l’elevazione, non la battuta

57 SOSTITUZIONI Fullkrug per Wirtz e Sané per Havertz

56 Chiusura in tackle di Tah, il pubblico approva con un boato

54 Da respinta di Gulacsi ci prova Kroos, trova però un’opposizione nel portiere. Tutto nasce da una bella sterzata di Gundogan e dal suo cross insidioso

52 Ripartenza tedesca lenta, preferisce gestire invece di rischiare le verticalizzazioni

50 Germania un po’ pigra, sta lasciando l’iniziativa agli avversari

49 Sallai prova a sfondare in area e poi di allaccia con Andrich, commettendo fallo

47 Kerkez si propone sulla fascia e ottiene un angolo, dal quale però non nasce nulla di significativo

45 Rudiger prova da lontano, deviazione e 9° corner tedesco

SECONDO TEMPO

45+2 Termina il primo tempo

45+1 GOL ANNULLATO UNGHERIA Orban colpisce di testa, grande parata di Neuer, Sallai ribadisce in rete ma è avanti

43 OCCASIONE GERMANIA Destro di Musiala improvviso, palla sull’esterno della rete

42 L’Ungheria non riesce più a ripartire

41 Wirtz tenta da fuori area, la palla gli resta troppo sotto e il destro si perde alto

40 Deviazione di Varga su corner Kroos, rischia di trovare la sua porta

39 Tanti i corner per la Germania, siamo già al 6°

37 Buona azione di Musiala in area, tunnel e poi però si allunga il pallone e Orban lo anticipa

36 Mittelstadt prova una conclusione al volo dal limite ma non riesce a esprimere potenza

35 Kerkez di testa anticipa Kimmich e mette in angolo

34 Elegante numero di Wirtz, destro-sinistro a superare un uomo

33 Possesso palla tedesco attestato sul 60%

32 Musiala chiede triangolo ad Andrich che non ha il piede delicato

31 Rudiger trova Kimmich in area, la difesa magiara chiude con attenzione

29 Buona reazione dell’Ungheria al gol, sta giocando con buona partecipazione collettiva

28 Fuga di Kerkez, bell’invito per Szoboslai, sinistro bem coordinato ma Tah riesce a opporsi con successo

26 AMMONITO Rudiger che è rientrato anzitempo in campo

25 OCCASIONE UNGHERIA Punizione a giro indirizzata all’incrocio, Neuer fa un autentico miracolo sulla conclusione a giro di Szoboszlai

23 Buona iniziativa di Kerkez che si conquista un’interessante punizione

21 1-0 GOL GERMANIA Musiala risolve una mischia in area un po’ confusa. Proteste dell’Ungheria per una spinta di Gundogan su Orban, AMMONITO Varga. Musiala sale a quota 2 gol, l’unico finora nell’Europeo

20 I tedeschi provano per lo più a sfondare a centro. Netta la supremazia territoriale, pochi tiri però

18 Bella combinazione di prima, lungo però l’ultimo passaggio di Havertz per Gundogan

16 Musiala a sinistra, cross deviato in corner

15 La strategia tedesca sembra quella di cercare Havertz con lanci, poco fraseggio rispetto alla gara precedente

14 Sallai dal limite va bene sul pallone, girata respinta, difesa tedesca un po’ imbambolata

11 Tiro al volo di Andrich da corner, deviazione in angolo. Bello lo schema

10 OCCASIONE GERMANIA Havertz su un lancio supera un incertissimo Orban, sinistro parato in uscita da Gulacsi

10 L’Ungheria sta giocando con serenità e tiene bene il campo

07 Musiala tra le linee, non riesce a trovare Havertz

05 Bolla in area conclude bene, Andrich fa scudo e devia in angolo

05 Il primo corner lo conquista l’Ungheria

04 Havertz rientra sul sinistro ma la conclusione dai 16 metri è debole

02 Buon invito di Rudiger per Havertz che controlla ma non riesce a girarsi versi la porta

00 OCCASIONE UNGHERIA Errore difensivo tedesco, Neuer costretto a un’uscita con i piedi per sventare il pericolo

00 Calcio d’inizio per la Germania

PRIMO TEMPO

GERMANIA-UNGHERIA 2-0 (1-0)

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich (70′ Emre Can), Kroos; Musiala (70′ Fuhrich), Gündogan, Wirtz (57′ Fullkrug); Havertz (57′ Sané). Allenatore Nagelsmann.

Ungheria ​(3-4-2-1): Gulacsi; Fiola, Orban, Dardai; Bolla (75′ Adam), Schäfer, A. Nagy (63′ Kleinheisler), Kerkez (75′ Z,Nagy); Sallai (’87 Csoboth), Szoboszlai; Varga (87′ Gazdag). Allenatore: Rossi.

Marcatori: 22′ Musiala, 67′ Gundogan

Arbitro: Makkelie (Ola)

Ammoniti: Varga (U), Rudiger (G), Mittelstadt (G), Csoboth (U), Rossi (U)