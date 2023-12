Gervasoni: «Darmian-Chiesa? Contrasto come tanti»

Andrea Gervasoni, ex arbitro, ha parlato a Dazn del contatto tra Darmian e Chiesa in occasione di Juve Inter

LE PAROLE – «Irrati, che posso dire senza ombra di smentita è il miglior Var, del mondo vede l’immagine in alto a destra. Vede che non c’è un colpo sul volto di Chiesa, è un corpo a corpo come ce ne sono tanti sul terreno di gioco. Valuta la non punibilità e procede con il silent check».