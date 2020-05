Ghirelli: «Retrocessioni? Non cerco consensi. È la scelta che crea meno contenziosi»

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato delle decisioni prese dall’Assemblea: le sue parole

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato delle decisioni prese in Assemblea sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: «Retrocessioni? Non cerco consenso. È la scelta che crea meno contenziosi. Per le promozioni ci sono vantaggi netti, in coda no».

QUARTA PROMOZIONE IN B – «Il merito sportivo è un criterio storico della Lega Pro, già usato nei playoff e mai criticato. C’è stata una discussione trasparente, si è votato a scrutinio palese. S’è votato anche per giocare solo i playoff, sarebbero bastati i 28 voti delle squadre oggi qualificate e di altre vicine, ma ne sono arrivati solo 16: questo la dice tutta».