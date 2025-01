Ghisolfi: «Niente è più importante della partita di stasera; Pellegrini è il nostro capitano, un figlio di Roma»

Le parole di Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, prima del calcio d’inizio della partita dei giallorossi contro la Lazio

Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Roma Lazio. Di seguito le parole del tecnico biancoceleste.

PELLEGRINI – «Voglio parlare della partita, niente è più importante stasera. Lorenzo è il nostro capitano, un figlio di Roma e spero che stasera giochi una grande partita guidando la squadra alla vittoria».

DYBALA – «Parliamo con lui e con il procuratore. Siamo allineati, l’importanza di Paulo per la Roma… Niente di speciale posso dire per ora. Anche per lui stasera è una partita importante, spero faccia vivere emozioni ai nostri tifosi».

RANIERI – «Non mi piace parlare di altri allenatori, lui sta facendo un gran lavoro, per me è una fortuna incredibile lavorare con lui. Spero che lui stasera sia ispirato».

FRATTESI ALLA ROMA – «Non voglio commentare le voci di mercato, ancor di più stasera. E’ un buon giocatore e un figlio di Roma, ma la partita è più importante».