Ferri: «Toro con difesa a 3 o a 4? Vi dico la mia»

L’ex Torino ha parlato della situazione in casa Torino per quanto riguarda la difesa, Vanoli e non solo

Giacomo Ferri al Toro ha fatto tante cose: vi è cresciuto, ha giocato, ha avuto anche una breve esperienza da allenatore e poi da team manager. Su La Gazzetta dello Sport c’è una sua intervista dopo il 2-2 di Udine che ha chiuso l’anno granata.

IL 2-2 DI UDINE – «Devo confessare che la reazione avuta dopo il 2-0 dei friulani prima mi ha sorpreso e poi entusiasmato. Al gol di Lucca mi ero alzato dalla poltrona sconfortato perché ho pensato: “Ahi, qui c’è il rischio di mollare”. A quel punto del match proprio non riuscivo a essere positivo. E invece il Toro ha saputo reagire tirando fuori lo spirito della squadra irriducibile che ha segnato tante annate granata. A fine partita mi è rimasto un solo rammarico, quello di non averla vinta. Secondo me, il Toro è stato superiore e quindi avrebbe meritato i tre punti. Comunque, rimontare due reti in meno di un tempo non è da tutti, assolutamente. Quindi applaudo molto volentieri l’intera squadra».

RICCI – «Samuele è diventato un vero fiore all’occhiello. Ormai fa tutte e due le fasi di gioco: dirige, rifinisce e conclude. Ha una continuità di rendimento eccezionale, ha raggiunto il livello dei più celebrati centrocampisti visti nel Toro».

SAMUELE IN NAZIONALE – «E mi aspetto che il ct azzurro ne faccia un punto fisso per i prossimi impegni. Oltre tutto Samuele è anche un ragazzo serio, modesto: proprio un tesoro per il club».

DIFESA A 3 O A 4 – «Nel secondo tempo di Udine, il Toro ha fatto affidamento sul doppio regista e Vlasic si è fatto vedere di più da trequartista. Diciamo che il 3-5-2 è il vestito classico, passando al 4-2-3-1 il ventaglio di mosse si amplia. Piena fiducia nelle decisioni del tecnico, che gestisce anche in relazione all’assetto tattico altrui. La cosa importante è che a livello di prestazioni individuali non ci siano cali di rendimento o di tensione agonistica. A Udine mi sono piaciuti tutti sotto il profilo dello spirito e quasi tutti come rendimento. Insomma, la squadra ha lanciato importanti segnali di ripresa dopo una fase di discontinuità. La vedo in crescita, può risalire la classifica».

COCO E MARIPAN – «Beh, si sono resi protagonisti di un match privo di sbavature. Sì, certo, Vanoli alla fine si è detto insoddisfatto dell’atteggiamento generale sulle palle da fermo, e lì bisogna migliorare. Però Maripan ha fatto delle chiusure puntuali ed efficaci. Pure Coco ha concesso poco o niente: in fase di attacco l’Udinese è sparita dopo il 2-0».