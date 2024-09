Giampaolo: «Calhanoglu? Io il PRIMO a capire il suo vero RUOLO, in quel momento c’era QUESTO problema»

Le parole di Marco Giampaolo, ex allenatore del Milan, sul ruolo e l’evoluzione di Hakan Calhanoglu nel corso degli anni

Marco Giampaolo ha parlato a Terzo Uomo della sua esperienza con Hakan Calhanoglu al Milan. L’allenatore rivendica infatti l’idea del ruolo di regista basso assunto dal turco.

PAROLE – «Calhanoglu può giocare in tutte le zone del campo, al Milan avevo pensato potesse essere un grandissimo play del centrocampo, ma in quel momento storico non era pronto mentalmente per giocare così, amava proporsi in zona offensiva».