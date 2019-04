Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato alla vigilia dell’incontro con la Lazio. Ecco le sue parole

Conferenza stampa di vigilia per Marco Giampaolo. Il tecnico della Sampdoria ha parlato prima della sfida con la Lazio. Ecco le sue parole riportate dai colleghi di Sampnews24.com: «La sconfitta di Bologna ha rallentato fortemente la corsa all’Europa. Quando perdi punti e le altre vincono, anche parzialmente, ti metti nella condizione di non poter sbagliare mai. Ci manca sempre quell’uno per fare trentuno. Gli ultimi cinque step determineranno ancora meglio quanto è consistente quell’uno per fare trentuno. Sono molto attento perché la squadra negli ultimi tre anni è migliorata».

Prosegue Marco Giampaolo: «La delusione ci sta, perché hai perso un’opportunità ma non deve intaccare nulla. Si deve ragionare sul quel qualcosa che mi manca per essere completi. Se affrontassimo le ultime cinque con le infradito siamo punto e a capo. Se il fatturato mi dice che la Sampdoria deve stare tra l’ottavo e dodicesimo posto senza considerare l’azione, una visione. Si lavora per fare qualcosa di straordinario, se ci togliete questo restano solo numeri. La squadra deve fare meglio per ripartire la prossima stagione con la considerazione di quello che si può diventare. Tutti convocati tranne Andersen perché è indisponibile».

CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24.COM