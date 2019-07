Giampaolo blinda Suso: «È forte e sono molto contento di lui»

Giampaolo blinda virtualmente Suso con le parole rilasciate prima della partenza negli Stati Uniti con il Milan. L’intervista

L’allenatore del Milan, Marco Giampaolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di partire per gli Stati Uniti con la squadra. Tra i vari temi toccati, l’allenatore ex Sampdoria ed Empoli ha parlato di Suso.

Ecco le sue parole: «Mi ha dato grande disponibilità per lavorare in quel ruolo. Lo ha fatto anche molto bene. È un giocatore forte che ha visione di gioco, che salta l’uomo. Sono contento di lui. Suso è un giocatore forte che può fare la differenza”. Gli sviluppi di mercato e le situazioni che vanno al di sopra di me, non mi competono. Dovete parlarne con Maldini, Boban e Massara. Io oggi alleno 22 giocatori e cerco di tirare fuori il meglio da loro».