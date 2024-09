Giannichedda a JUVENTUSNEWS24: «Juve costruita per VINCERE, ma i favoriti per lo SCUDETTO rimangono loro»

Le parole di Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Juve, in un’intervista esclusiva a Juventusnews24

Giuliano Giannichedda ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com: di seguito un estratto delle parole dell’ex Juve.

Che idea si è fatto su questo inizio di stagione? E’ una Juve che o vince con un grande scarto o fa fatica a segnare.

«A livello difensivo ha trovato la quadratura, al di là di chi gioca o meno, e questo è un punto a favore di Motta e di tutta la squadra. Sono tutti compatti e si sacrificano l’uno per l’altro. A livello offensivo a volte riescono delle cose e altre meno, però non dimentichiamo che è tutto nuovo, ci sono giocatori nuovi, un modo di giocare nuovo… Serve tempo, ma la Juve è costruita per vincere ed è giusto che ci provi».

Dove collocherebbe questa Juve nella lotta Scudetto? Vede altre squadre favorite?

«Per rosa e perchè ha cambiato poco l’Inter rimane la favorita, però questa Juve, con questa determinazione, può dare veramente fastidio. La Juve deve puntare sempre al massimo, poi cambiando tanto nessuno se lo aspetta. Per per i giocatori che ha può dire comunque la sua».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA A GIULIANO GIANNICHEDDA SU JUVENTUSNEWS24.COM