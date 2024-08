Giannichedda Lazionews24: «Romagnoli e Guendouzi decisivi»

Le parole di Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Lazio, in una intervista esclusiva rilasciata a Lazionews24

La Lazio riparte da Marco Baroni, sul quale c’è molto scetticismo da parte dei tifosi, da ex calciatore ti chiedo considerando il curriculum del toscano, secondo te oltre che dei tifosi c’è scetticismo anche nella squadra o almeno in una parte di essa nei confronti dell’ex Verona, considerando che la Lazio è la sua prima big, oppure un atleta non da peso a queste cose?

«Un calciatore deve avere un solo pensiero ossia fare il suo lavoro di professionista fino alla fine non dando assolutamente importanza al fatto che ci sia scetticismo, e mettersi di conseguenza a disposizione del suo tecnico chiunque esso sia. I dubbi e le perplessità li hanno i giornalisti e i critici ma non i calciatori i quali come ho detto prima devono fare solo il loro compito e basta, lo scetticismo da parte dei tifosi però c’è per il semplice fatto che eccetto la parentesi Tudor, prima c’era Sarri con il quale la squadra aveva un ottimo gioco, e si è tolta buonissime soddisfazioni. Baroni però secondo me è un tecnico molto bravo che farà sicuramente bene, e poi già si è integrato benissimo con squadra e società»

Secondo te chi è il giocatore della rosa attuale o dei nuovi arrivati perfetto per le idee tecniche e tattiche di Baroni, e chi invece a tuo modo di vedere farà fatica e risulterà non centrarci nulla?

«Romagnoli e Guendouzi vista anche la loro esperienza faranno la differenza nella Lazio di Baroni, avendo entrambi un valore tecnico anche importante. Chi invece potrebbe invece avere dei problemi è l’attacco in generale e non mi riferisco quindi ad un singolo calciatore in particolare, per il semplice fatto che la squadra non ha gli elementi che possano aiutare i calciatori offensivi a essere pericolosi. Ora tra gli attaccanti c’è Castellanos, ma l’ex Girona per far bene quest’anno deve avere coloro che gli consentano di essere pericoloso li davanti»

