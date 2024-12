Lazio, Gila verso la convocazione con la sua Nazionale? De La Fuente segue il difensore da vicino! Le ultimissime

Le prestazioni del difensore biancoceleste Gila in questa prima parte di stagione lo hanno messo legittimamente tra i migliori difensori della nostra Serie A e, come riferito dal Corriere dello Sport, non sono decisamente passate inosservate.

Secondo il quotidiano già citato, il calciatore e difensore della Lazio è finito infatti nel mirino di Luis De La Fuente, commissario tecnico della Spagna, che a marzo potrebbe dargli una chance con le Furie Rosse. Staremo a vedere i prossimi mesi in biancoceleste…