Gilardino: «Addio al Milan? Si sono dette molte cose, via senza rancore»

Alberto Gilardino torna a parlare del suo passato al Milan e del suo trasferimento dai rossoneri alla Fiorentina

Nel corso dell’intervista concessa a Sky Sport, Alberto Gilardino ha ricordato i suoi trascorsi al Milan. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore della Pro Vercelli.

«Compagno preferito al Milan? Difficile dire con chi non mi sono trovato bene. Eravamo una squadra incredibile in tutti i reparti, con un allenatore bravo come Ancelotti. Addio? Si sono dette tante cose, ma sono andato via senza rancore».