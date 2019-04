La classifica dei giocatori più anziani all-time in Serie A: nella top 10 solo un calciatore straniero, il record è dell’ex portiere Ballotta

Chi sono i calciatori più anziani in Serie A? La classifica dei calciatori più longevi del massimo campionato italiano vede dominare l’ex portiere fra le altre di Inter e Lazio Marco Ballotta, che ha giocato fino a 44 anni e 38 giorni. Dietro di lui sul podio altri due estremi difensori. Al 2° posto Francesco Antonioli, che dopo gli Scudetti con Milan e Roma ha chiuso la sua carriera nel suo Cesena a 42 anni e 235 giorni.

Terzo posto per Alberto Fontana, che ha giocato la sua ultima gara nel massimo campionato italiano difendendo la porta del Palermo a 41 anni e 297 giorni. Il primo giocatore di movimento è l’ex centrale difensivo Pietro Vierchowod. Lo Zar si piazza al 4° posto, avendo giocato la sua ultima gara in Serie A con la casacca del Piacenza a 41 anni e 10 giorni. Nella top 10 compare un unico calciatore straniero: è l’ex capitano dell’Inter Javier Zanetti, settimo in questa speciale graduatoria con 40 anni e 281 giorni.

Giocatori più anziani Serie A: la classifica di tutti i tempi

Marco BALLOTTA (Lazio), 44 anni e 38 giorni Francesco ANTONIOLI (Cesena), 42 anni e 235 giorni Alberto FONTANA (Palermo), 41 anni e 297 giorni Alessandro COSTACURTA (Milan), 41 anni e 25 giorni Pietro VIERCHOWOD (Piacenza), 41 anni e 10 giorni Paolo MALDINI (Milan), 40 anni e 339 giorni Javier ZANETTI (Inter), 40 anni e 281 giorni Francesco TOTTI (Roma), 40 anni e 243 giorni Daniele BALLI (Empoli), 40 anni e 231 giorni Nicola PAVARINI (Parma), 40 anni e 83 giorni

Giocatori più anziani nella Serie A 2018-19

Chi è il giocatore più vecchio della Serie A? Analizzando il campionato di Serie A 2018-19 attualmente in corso, ecco i 10 calciatori più anziani del torneo:

Stefano SORRENTINO (Chievo), 40 anni e 11 giorni Sergio PELLISSIER (Chievo), 39 anni e 246 giorni Massimo GOBBI (Parma), 38 anni e 154 giorni Matteo BRIGHI (Empoli), 38 anni e 48 giorni Gianluca PEGOLO (Sassuolo), 37 anni e 350 giorni Andrea BARZAGLI (Juventus), 37 anni e 304 giorni Emiliano MORETTI (Torino), 37 anni e 299 giorni Sergio FLOCCARI (SPAL), 37 anni e 142 giorni Bruno ALVES (Parma), 37 anni e 124 giorni Rodrigo PALACIO (Bologna), 37 anni e 54 giorni

A dominare è il Chievo, che ha nelle prime due posizioni i calciatori Stefano Sorrentino e Sergio Pellissier. Due giocatori anche per il Parma, con Gobbi e Bruno Alves.