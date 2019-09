Giroud apre alla MLS: «Potrei chiudere la carriera lì»

Oliver Giroud apre ad una nuova possibilità: l’attaccante francese non esclude di chiudere la carriera in MLS

Il futuro di Giroud potrebbe essere in MLS. L’attaccante francese, ora al Chelsea, ha parlato ai microfoni di RMC Sport, aprendo alla possibilità di un futuro negli Stati Uniti.

«Per mia famiglia che parla inglese sarebbe interessante. Quando? Non lo so, ma sarei aperto all’idea di una sfida di questo tipo per chiudere la carriera» ha dichiarato l’attaccante francese, che potrebbe dunque chiudere con il calcio giocato in un altro Continente.