Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: le sanzioni a calciatori, squadre e tifosi dopo la 19ª giornata

Ecco quali sono le decisioni prese dal Giudice Sportivo dopo la 19ª giornata di campionato

Come di consueto dopo l’ultima gara della giornata di Serie A, ecco presentato il comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo verso i calciatori squalificati, le squadre e le tifoserie. Di seguito, il report completo:

«a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata andata i sostenitori delle Società Cagliari, Genoa,

Lazio, Lecce, Monza e Roma hanno, in violazione della normativa di cui

all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato

esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a)

b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al

41° del secondo tempo, rivolto un fascio di luce-laser in direzione del

Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori,

nel corso della gara, lanciato tre fumogeni in un settore occupato dai

sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre lanciato, nel

recinto di giuoco, un petardo e alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex

art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori,

nel corso della gara, lanciato tre fumogeni in un settore occupato dai

sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre lanciato, nel

recinto di giuoco, tre petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex

art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. GENOA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo

tempo di circa cinque minuti.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di

circa tre minuti.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al

4° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori,

prima dell’inizio della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco;

sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 15.000,00

CASTELLANOS GIMENEZ Valentin Mariano Jose (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Sesta sanzione); per

avere, al 50° del secondo tempo, in reazione ad un fallo di giuoco subito, colpito con i tacchetti la coscia di un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

D’AMBROSIO Danilo (Monza): per avere, al 18° del secondo tempo, a seguito di un intervento falloso, allontanato con i tacchetti la gamba di un

calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SERDAR Suat (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GILA FUENTES Mario (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LUCCA Lorenzo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti

di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TCHATCHOUA Jackson (Hellas Verona): per comportamento non

regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

ZACCAGNI Mattia (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti

di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)



BIANCO Alessandro (Monza)



PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

ROVELLA Nicolo (Lazio)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

KARLSTROM Jesper (Udinese)

LINETTY Karol (Torino)

RICCI Samuele (Torino)

SAELEMAEKERS Alexis Jesse M (Roma)

TERZA SANZIONE

DELPRATO Enrico (Parma)

DI LORENZO Giovanni (Napoli)

SVERKO Marin (Venezia)

SECONDA SANZIONE

BONDO Warren Pierre (Monza)

DIA Boulaye (Lazio)

PAREDES Leandro Daniel (Roma)

PICCOLI Roberto (Cagliari)

PRIMA SANZIONE

ESPOSITO Sebastiano (Empoli)

KASSA Lior (Genoa)

VITI Mattia (Empoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

MINA GONZALEZ Yerry Fernando (Cagliari)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

DYBALA Paulo Exequiel (Roma)

N’DICKA Obite Evan (Roma)



d) OPERATORI SANITARI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LACOPO Aldo (Roma): per avere, al 50° del secondo tempo, a giuoco

fermo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria contribuendo ad alimentare il clima di

tensione che si era generato a seguito di un fallo di giuoco».