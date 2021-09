Giudice Sportivo, ammende per Napoli e Inter. La decisione su Zaniolo

È arrivato il comunicato del Giudice Sportivo dopo le gare della 6ª giornata di campionato: la decisione su Nicolò Zaniolo

È arrivato il comunicato del Giudice Sportivo dopo le gare della 6ª giornata di campionato. Ammenda di 10.000 euro per Nicolò Zaniolo dopo il gestaccio nei confronti dei tifosi della Lazio a fine derby. Questa la decisione del giudice sportivo, con la seguente motivazione: «Per avere, al termine della gara, uscendo dal terreno di gioco, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto di sfida volgare; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale».

Ammenda di 3.000 euro per il Napoli per «avere suoi sostenitori all’11° del secondo tempo, utilizzato un fischietto che disturbava il regolare svolgimento della gara, costringendo l’Arbitro a far effettuare l’annuncio di rito».

Ammenda di 2.000 euro per l’Inter per «avere suoi sostenitori al 33° e al 36° del secondo tempo, indirizzato un coro offensivo nei cofnronti dell’allenatore della squadra avversaria».

Squalificato invece Koffi Djidji, che salterà il derby con la Juve.