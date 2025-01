Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: le sanzioni dopo i recuperi della 19ª giornata

Ecco quali sono le decisioni prese dal Giudice Sportivo dopo i recuperi della 19ª giornata di campionato

Come di consueto dopo l’ultima gara della giornata di Serie A, ecco presentato il comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo verso i calciatori squalificati, le squadre e le tifoserie. Di seguito, il report completo:

«a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata ritorno i sostenitori delle Società Como, Internazionale, e Milan hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e

bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, dal 15° al 17° del primo tempo, esposto uno striscione insultante nei confronti dello stesso calciatore; per avere infine, al 48° del primo tempo, mentre il sopra indicato calciatore si apprestava a battere un calcio d’angolo, lanciato verso di lui alcune banconote di carta riportanti scritte offensive e un bicchiere grande pieno di liquido; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

KOLASINAC Sead (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MORATA MARTIN Alvaro Borja (Milan): per comportamento scorretto

nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

KEMPF Marc Oliver (Como)

SECONDA SANZIONE

DA CONCEICAO LEAO Rafaelalexandre (Milan)

MUSAH Yunus Dimoara (Milan)

PRIMA SANZIONE

BENNACER Ismael (Milan)

MBANGULA TSHIFUNDA Samuel Germain (Juventus)

THIAW Malick (Milan)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

JIMENEZ SANCHEZ Alejandro (Milan)



c) ALLENATORI

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA; GIÀ DIFFIDATO

(QUINTA SANZIONE)

INZAGHI Simone (Internazionale)

d) OPERATORI SANITARI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

GATTA Alessandro (Juventus)».