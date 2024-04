Giudice Sportivo, la decisione su Theo, Dumfries e Calabria

La decisione del Giudice Sportivo dopo le tre espulsioni nel finale del derby tra Milan ed Inter. I dettagli

Di seguito i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo il derby tra Milan ed Inter.

CALABRIA– «Due giornate per avere, al 51° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito al volto un calciatore della squadra avversaria».

THEO HERNANDEZ E DUMFRIES– «Una giornata per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (undicesima sanzione); per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all’altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo. Dumfries per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all’altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo».

