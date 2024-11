Giuntoli: «Nuovo attaccante? Noi puntiamo tutto su quel giocatore. Aston Villa Juve partita importante»

Giuntoli, Managing Director Football della Juve, ha parlato così ai microfoni di Prime Video in vista del match contro l’Aston Villa

Ai microfoni di Prime Video, così il Managing Director Football della Juve Cristiano Giuntoli ha rilasciato qualche dichiarazione pre-partita nel match di Champions League con l’Aston Villa.

SENSAZIONI – «Partita storica, molto importante. Cerchiamo di portarla dalla nostra parte, sarebbe fantastico. Ci proviamo».

PREOCCUPAZIONI – «Ci mancano un sacco di calciatori, ma tutti dobbiamo dare qualcosa in più per fare bene, fare la nostra partita e portarla dalla nostra come spesso succede».

NESSUN GIOCATORE DELLA NEXT GEN CONVOCATO – «Abbiamo tanti ragazzi in prima squadra. Quelli che ci sono ora hanno bisogno di fare esperienza prima di affacciarsi in prima squadra».

TROPPI INFORTUNI – «Sono tante partite. Abbiamo avuto infortuni molto gravi, ci hanno danneggiato tanto. Il gruppo sta reagendo bene, i ragazzi e il mister sono uniti. Portiamo avanti la nostra crescita».

MANCA UN ATTACCANTE – «Sarò ripetitivo, ma contiamo sul recupero di Milik. E’ bravo e adatto al gioco del mister. Dietro dovremo fare qualcosa, numericamente siamo pochini. Ho tanti calciatori bravi sul taccuino, ma pensiamo che Milik sia quello giusto per noi».