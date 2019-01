Giuntoli svela: «Sì, Cristiano Ronaldo è stato offerto al Napoli»

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha svelato un retroscena sull’addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid

Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid per firmare con la Juventus ma il fenomeno portoghese è stato proposto anche al Napoli. A rivelarlo è Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli: «Ci è stato proposto . Abbiamo un grande rapporto con Jorge Mendes dai tempi di Faouzi Ghoulam e del suo rinnovo di contratto. Con Mendes ci sentiamo spesso e ci è stato proposto Cristiano Ronaldo. L’affare però non era alla nostra portata».

Prosegue il direttore sportivo del Napoli: «Mendes parlò con me e anche con il presidente. Io rimasi un po’ zitto. Poi quando scendemmo nei particolari, ci rendemmo conto che per noi era una operazione fuori portata». Ora il ds azzurro sogna di battere CR7: «Secondo me in questo momento la Juventus è la squadra più forte d’Europa e mettersela dietro sarebbe un sogno ma spero di ripetere l’esperienza vissuta con il Carpi: nell’anno della promozione dalla C alla B il Lecce era ritenuto imbattibile ma riuscimmo a vincere e allora penso che se ce l’ho fatta con il Lecce quell’anno, allora posso farcela anche con la Juve».

