Giuseppe Rossi non molla: «Il calcio è la mia vita, dimostrerò ancora il mio valore»

Giuseppe Rossi in cerca di squadra: dopo l’esperienza al Genoa, l’attaccante vuole ancora dimostrare il suo valore

Gli infortuni, tanti, non lo hanno ancora battuto: Giuseppe Rossi, dopo i numerosi stop, vuole tornare a giocare. L’attaccante, reduce da un’esperienza poco proficua al Genoa, è in cerca di una squadra per il prossimo futuro. Determinato, come sempre, a emergere ancora: «Quando mi siedo e ci penso, mi infastidisco e inizia a girare in tondo nella tua testa – ha detto a BBC Sport – Ogni infortunio ha una sua storia, ma il mio sogno non si ferma e continuerò a lottare per ottenere ciò che ho perso. Il calcio è fin da piccolo il mio bambino, il mio amore».

Rossi ha anche dichiarato: «Quanti interventi chirurgici ho avuto? Quattro, cinque, ho perso il conto…Se ho pensato di smettere? Ho sacrificato troppo per questo, non potrei mai abbandonare il calcio perchè amo troppo questo gioco. Credo di meritare una nuova opportunità da qualche parte, adesso sfortunatamente non gioco a causa di un infortunio e non per le mie abiità. Continuerò a combattere e dimostrerò che sono in grado di essere dove dovrei essere». Rossi, che è nato nel New Jersey, attualmente si sta allenando con la squadra di New York Red Bulls.