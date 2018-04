Invincibili per sempre: il 4 maggio la Mole Antonelliana granata in onore del Torino

Anche quest’anno la città renderà omaggio agli Invincibili del Toro, tragicamente scomparsi nel disastro aereo di Superga del 4 maggio 1949

Anche il prossimo 4 maggio la Mole Antonelliana si colorerà di granata per ricordare la squadra degli Invincibili del Toro, tragicamente scomparsa nel disastro aereo del 1949. Un’iniziativa che si ripeterà per il terzo anno consecutivo, un’iniziativa fortemente voluta dall’Assessore allo Sport del Comune Roberto Finardi: «Nel 69° anniversario della tragedia di Superga, la Città e il Torino Football Club rendono omaggio alla squadra che ha lasciato un ricordo straordinario nella storia del calcio italiano, che anche per le sue prodezze divenne riferimento di un Paese alle prese con la ricostruzione dopo la fine della guerra. L’Amministrazione comunale è grata al Torino FC per l’impegno a sostenere l’illuminazione della cupola del monumento simbolo della città. Un atto meritorio nei confronti delle vittime di quella giornata fatale del 4 maggio ’49 e di quanti amano lo sport».

A differenza di quanto accaduto nei precedenti anni – in cui fu la Fondazione Filadelfia a farsi carico dell’illuminazione della Mole, nell’ambito dei festeggiamenti per l’inaugurazione del rinnovato stadio Filadelfia – secondo le parole dell’Assessore sarà nuovamente il Torino a impegnarsi per tingere la mole di granata. Un gesto doveroso per commemorare una squadra che ha dato tanto, tantissimo, al calcio sia italiano che mondiale. C che lasciò un’Italia appena uscita dagli orrori della seconda guerra mondiale orfana di valorosi uomini che avrebbero dato nuova linfa al movimento calcistico nazionale. Una scomparsa che viene ricordata ogni anno dal pellegrinaggio che tifosi granata e non solo osservano verso il santuario di Superga, dove quella magica formazione trovò la sua drammatica fine.