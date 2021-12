Globe Soccer Awards: per i tifosi è Lewandowski il giocatore dell’anno

Altro premio per Robert Lewandowski. Il centravanti del Bayern Monaco è stato scelto dai tifosi ai Globe Soccer Awards

Vive per il gol e quest’anno ha sfiorato la vittoria al Pallone d’Oro ma ha superato il record di Gerd Muller segnando 41 reti in 29 partite, battendo lo storico centravanti tedesco. Proprio Robert Lewandowski è stato premiato ai Globe Soccer Awards come miglior giocatore dell’anno secondo i tifosi.

Il popolo dunque ha scelto il centravanti polacco. Magra consolazione visto quanto accaduto al Pallone d’Oro per Lewa-gol.