Globe Soccer Awards: Cristiano Ronaldo miglior marcatore di tutti i tempi

Premio speciale per Cristiano Ronaldo. L’ex attaccante della Juventus premiato oggi a Dubai ai Globe Soccer Awards

Poteva mancare un premio per Cristiano Ronaldo? Il portoghese non ha bisogno di presentazioni: è stato il vincitore di numerosi premi come miglior giocatore ed è sempre stato un’attrazione da mega star alla cerimonia di premiazione a Dubai ai Globe Soccer Awards.

Oggi non è a Dubai ma Jorge Mendes ha ritirato per lui il premio di miglior marcatore di tutti i tempi. L’attaccante portoghese del Manchester United è stato premiato per il numero di gol da record segnati con i club e la Nazionale.