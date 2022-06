Godin: «Sogno di vincere il Mondiale con il mio Uruguay»

Diego Godin, difensore dell’Atletico Mineiro, ha parlato a Marca in vista dei prossimi obiettivi con la sua Nazionale

MONDIALE – «Sarà il mio quarto Mondiale sì. Voglio arrivarci in forma e farò di tutto anche come scelta per il futuro. Il sogno di tutti i tifosi e anche di noi giocatori, ovviamente, è quello di vincere il Mondiale»