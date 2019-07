Gol Dybala: grande gol per l’attaccante argentino nella finale per il terzo posto in Copa America – VIDEO

Si sblocca finalmente Paulo Dybala in questa Copa America. L’attaccante della Juve, schierato titolare nella finale per il terzo posto contro il Cile, non tradisce le aspettative e segna un gran gol che porta l’Argentina sul 2-0.

Marcature aperte da Sergio Aguero, poi il lampo della Joya: controllo a seguire stupendo, e scavino che inganna Gabriel Arias. Davvero un gran bel gol per il numero 10 della Juve.