¡Gol anulado a Cristiano Ronaldo!⚽️

Portugal 🇵🇹vs🇷🇸 Serbia: ¡Inédito! Cristiano Ronaldo y el gol legítimo que se le anuló en el último minuto. Era el 2-3 de Portugal. Un partido sin VAR parece de la prehistoria hoy.pic.twitter.com/gicLj1wdCG — +𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐒 (@edwingamboa_) March 27, 2021

Cristiano Ronaldo infuriato: gol fantasma con Portogallo, non convalidato, e reazione rabbiosa per il fuoriclasse della Juventus

Una serata sfortunata per Cristiano Ronaldo quella contro la Serbia, finita ancora peggio di come era cominciata. Il suo Portogallo ha pareggiato per 2 a 2, ma al 93′ proprio CR7 aveva messo in rete la palla che sarebbe valsa il 3 a 2. Gol però non assegnato: nonostante avesse superato la linea di porta, l’arbitro non ha convalidato la rete fantasma.

Reazione rabbiosa del portoghese, che è stato anche ammonito dopo aver protestato veemente. Al termine del match, arrivato pochi secondi dopo, il giocatore bianconero ha lanciato la fascia da capitano a terra e ha lasciato il campo.