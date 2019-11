Golden Boy 2019, Joao Felix è il vincitore: succede a De Ligt

Golden Boy 2019, Joao Felix si aggiudica il premio indetto da TuttoSport. Donnarumma il miglior giovane italiano, Greggi per le donne

Joao Felix vince l’edizione 2019 del premio Golden Boy, assegnato annualmente dal quotidiano torinese TuttoSport. Il giocatore dell’Atletico Madrid succede a De Ligt, detentore del titolo dell’anno passato.

Il Golden Boy italiano, invece, è stato assegnato a Gianluigi Donnarumma. Per quanto riguarda il premio femminile, riconoscimento a Giada Greggi, giocatrice della Roma e della Nazionale.

Così il giovane portoghese: «Grazie a Tuttosport per il Premio Golden Boy 2019, sono molto orgoglioso. E’ la seconda volta che un giocatore dell’Atletico Madrid si aggiudica questo riconoscimento e sono felice. Grazie anche al Benfica, in particolare all’allenatore Bruno Lage per tutto quello che ha fatto per me e alla mia famiglia che mi è sempre vicina. Un abbraccio».