Tra il 29 e il 30 ottobre, verrà consegnato il Golden Foot 2018: Ronaldo e Messi i favoriti, tra le leggende verranno premiati Lippi e Pirlo

Tra il 29 e il 30 ottobre andrà in scena a Montecarlo la 16esima edizione del prestigioso Golden Foot. Il premio è stato creato nel 2003 da Antonio Caliendo e viene assegnato ogni anno a quei calciatori che hanno almeno 28 anni sulla base dei voti dei tifosi di tutto il mondo, che vengono espressi via web sul sito ufficiale della manifestazione. A differenza, quindi, degli altri premi quali il Pallone d’Oro, il Golden Foot non solo viene scelto sulla base di un voto online, ma può essere vinto solo una volta nella vita. Tra i 10 candidati a vincere il premio troviamo i soliti Messi, Ronaldo e Suarez che partono come favoriti.

Gli altri nomi son quelli di Manuel Neuer, Edinson Cavani, Gareth Bale, Sergio Ramos, Robert Lewandowski, Sergio Aguero, e Thiago Silva.Ronaldo, in caso di vittoria, diventerebbe il quarto juventino a riceverlo, dopo Nedved, Del Piero e Buffon. Durante la serata ci sarà spazio anche per premiare le leggende del calcio mondiale. Nell’edizione di quest’anno verranno premiati Marcello Lippi, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Leonardo e Didier Deschamps.