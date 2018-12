La gioia di Gomez: «Grande salto in classifica, a marzo vedremo»

Gomez commenta l’1-0 in Atalanta-Lazio che lancia la Dea in classifica. 24 punti in Serie A dopo 16 giornate di campionato, il quarto posto non è più un miraggio

Atalanta-Lazio, finisce 1-0 per la Dea grazie al gol di Duvan Zapata realizzato dopo nemmeno 60 secondi dal fischio d’inizio. Il Papu Gomez, intervistato a fine gara dai microfoni di Sky Sport, commenta così la conquista dei tre punti in un finale concitato con il gol annullato ad Acerbi: «E’ stata un’attesa lunga, era un gol preso così all’ultimo minuto. Dobbiamo lavorare tanto su queste situazioni, era un peccato pareggiare questa partita dopo novanta minuti del genere».

Prosegue e conclude Gomez, che commenta i 24 punti dell’Atalanta, distante solo due punti dal Milan quarto ma con una gara in meno: «Per la Champions c’è anche l’Atalanta? Diciamo che è un po presto, ma è certo che vogliamo stare in alto col gruppo delle grandi. Oggi abbiamo fatto un grande salto in classifica e ci siamo avvicinati, a marzo vedremo dove saremo in campionato. Tridente sostenibile per l’Atalanta? Sì perché siamo calciatori che sanno soffrire e lavorano per la squadra, senza pensare solo alla fase d’attacco. E’ più facile per noi e per la squadra».