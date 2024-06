Papu Gomez ELOGIA l’Atalanta: «Con Gasperini ha cambiato MENTALITA’. Sartori? Un padre per me»

L’ex capitano dell’Atalanta Alejandro Dario Papu Gomez ha voluto elogiare così i nerazzurri di Gian Piero Gasperini

Nell’intervista rilasciata al Corriere di Bologna, l’ex capitano dell’Atalanta Alejandro Dario Papu Gomez ha voluto parlare dei nerazzurri di Gian Piero Gasperini citando anche Sartori e ciò che ha fatto a Bologna.

«L’Atalanta ci ha impiegato 5 anni prima di fare il salto di qualità dove grazie a Gasperini si è riscontrato un cambiamento di mentalità. Motta? Peccato sia andato via dal Bologna, per quanto i rossoblu abbiano direttore esperto come Sartori. Per me lui è stato un padre rimanendo vicino ai calciatori»