Gosens vuole il record: un gol per eguagliare Materazzi

Sono passati vent’anni dal record di Marco Materazzi, a segno 12 volte da difensore: Gosens può provare ad eguagliare l’ex Perugia

Un solo gol per eguagliare un record inviolato da vent’anni: Robin Gosens domenica contro il Milan avrà la possibilità di raggiungere, o forse persino superare, Marco Materazzi, il difensore che ha fatto più gol in assoluto nella storia della nostra serie A. Dodici reti, un record risalante alla stagione 2000-01 quando Matrix vestiva la maglia del Perugia di Serse Cosmi, rivelazione di quella stagione.

Robin Gosens è a quota 11: una rete per eguagliarlo, una doppietta per scavalcarlo. Per i sofisti del nostro pallone il numero 8 atalantino tecnicamente non sarebbe un difensore ma un centrocampista. Non è proprio così. Gosens nasce difensore laterale, terzino, anche se Gasperini nel corso del quadriennio in maglia atalantina lo ha utilizzato da esterno di centrocampo, prevalentemente. In questa stagione però Gosens ha agito spesso da quarto difensore. Per cui questa sua caccia al record ventennale di Materazzi ha un suo fondamento. Manca una sola partita, manca un solo gol…