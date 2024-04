Gotti su Milan Lecce: «Sarà una partita molto intensa»

Conferenza stampa Gotti pre Milan Lecce: le parole del tecnico giallorosso alla vigilia della gara contro i rossoneri

In conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan, l’allenatore del Lecce, Luca Gotti ha rilasciato qualche dichiarazione sulla partita di domani.

PARTITA – «Sarà una partita difficile come tutte quelle di serie A. Il Milan è una squadra di altissima classifica in un ottimo momento e ha caratteristiche abbastanza diverse dal Milan; gestisce il campo in maniera diversa e ci imporrà di modificare alcune delle cose che ci hanno aiutato contro la Roma».

SQUADRA – «Si allena con molta intensità, non solo chi ha giocato di recente. Devo tenere conto dei segnali positivi per utilizzarli al meglio. A Salerno, dal punto di vista della quantità, la squadra ha corso 126km: una prestazione incredibile. Contro la Roma invece 119: signora prestazione, ma già ha perso mezzo km per giocatore. Questo significa che a Salerno abbiamo fatto tanta fatica, mentre con la Roma abbiamo corso meglio».