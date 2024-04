Gotti: «Occasione importante per il Lecce oggi»

Le parole di Gotti in vista della sfida salvezza tra il Sassuolo e il Lecce. Il punto di vista dell’allenatore giallorosso

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore del Lecce Gotti in vista della sfida contro il Sassuolo che si sta disputando al Mapei Stadium.

«Oggi abbiamo una buona occasione, dobbiamo restare uniti e compatti, dobbiamo lottare su ogni pallone. Dobbiamo lavorare per la squadra. Sicuramente è uno dei miei ruoli preferiti, è una posizione in cui mi piace giocare. Mi piace rientrare come Berardi» .