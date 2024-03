Gramellini: «C’è una cosa poco credibile in Acerbi»

Massimo Gramellini ha commentato nel suo editoriale il caso Acerbi e quanto successo con l’assoluzione del Giudice Sportivo

Nel consueto editoriale in prima pagina del Corriere della Sera. Massimo Gramellini ha espresso i suoi dubbi sul caso Acerbi-Juan Jesus, che ieri ha trovato il suo epilogo:

«Per la giustizia sportiva Francesco Acerbi è innocente perché non esistono prove che abbia dato del «negro» a Juan Jesus, tranne una: la testimonianza dell’offeso. Eppure, a meno di non voler considerare Juan Jesus un mitomane (nel qual caso da condannare sarebbe stato lui), Acerbi deve avere pur detto qualcosa. E riesce difficile credere che questo qualcosa sia la frase che lo stesso Acerbi ha lasciato trapelare: «Ti faccio nero». Ma quale giovane del 2024 dice ancora «Ti faccio nero»? A un nero, poi. Neanche in un oratorio gestito dalle Orsoline»