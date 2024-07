Gravina ESALTA Gigi Buffon: «Per noi è una risorsa straordinaria! Vi spiego il suo RUOLO in futuro»

Gravina esulta: «Buffon risorsa straordinaria! Vi spiego il suo RUOLO in futuro». Ufficiale la permanenza del capo delegazione

Sulla conferma di Gigi Buffon, ha voluto esprimersi Gravina sulla permanenza del capo delegazione della Nazionale. Le dichiarazioni sull’ex Juve al sito della FIGC.

GRAVINA – «Gigi è una risorsa straordinaria per la FIGC e per la Nazionale. Si è calato nel nuovo ruolo con grande disponibilità e professionalità, lo ringrazio per aver fortemente voluto continuare a dare il suo contributo alla causa azzurra. Coerentemente con quanto annunciato nel giorno della sua presentazione, dopo aver conseguito il diploma da direttore sportivo al corso di Coverciano, è mia intenzione coinvolgerlo anche in un ruolo più operativo all’interno della struttura. La sua conferma era il mio primo obiettivo per il rilancio della Nazionale e rappresenta una bellissima notizia per tutto il calcio italiano».