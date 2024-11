Gravina ricorda le vittime dell’Heysel: «La presenza degli Azzurri qui rappresenta un segno di rispetto e grande testimonianza»

Gabriele Gravina ha omaggiato oggi le vittime dell’Heysel: le dichiarazioni del presidente della FIGC alla vigilia di Belgio Italia

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha omaggiato con la Nazionale italiana di calcio le vittime della brutta tragedia dell’Heysel, luogo in cui il 29 maggio del 1985, prima della finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus, persero la vita 39 persone. Le sue dichiarazioni riportate da Sportface.

GRAVINA – «La presenza degli Azzurri davanti al luogo della tragedia dell’Heysel rappresenta un segno di profondo rispetto e di grande testimonianza. La memoria ci definisce come individui e come movimento, il dolore provocato da quella strage non può e non deve essere dimenticato, per le vittime, per i loro familiari e per l’intero calcio europeo, affinché drammi del genere non accadano mai più».