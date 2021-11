Gravina: «Italia-Svizzera con il 100% di pubblico? Attendiamo l’evolversi della pandemia»

Gabriele Gravina ha parlato al termine del Consiglio Federale circa la riapertura totale dell’Olimpico per Italia-Svizzera

Gabriele Gravina ha parlato al termine del Consiglio Federale. Queste le dichiarazioni del presidente della FIGC.

OLIMPICO AL 100% – «Stiamo aspettando l’evoluzione di questa pandemia e aspettiamo che qualcuno dia l’ok al Sottosegretario Vezzali per provare in via sperimentale la capienza al 100% dello stadio Olimpico».

LND COMMISSARIATA – «Ci sono situazioni che meritano approfondimenti dal punto di vista della legittimità o non legittimità: siamo rimasti ognuno della propria posizione e ho ritenuto opportuno chiedere all’organo consultivo del Collegio di Garanzia un parere sull’ipotesi di commissariamento. Abbiamo delle criticità in termini di gestione ordinaria che oggi generano preoccupazione, come quella che ha generato la decadenza dell’organo del Consiglio Direttivo con tutto ciò che questo comporta».