Grazie a Bentancur la possibilità di assistere a Bayer Leverkusen-Juve

Grazie a Rodrigo Bentancur la possibilità di volare a Leverkusen per assistere al match di Champions tra Bayer e Juve

Su www.wishraiser.com/rodrigo è iniziata la nuova campagna di beneficenza con Rodrigo Bentancur, che mette in palio per i donatori la possibilità di volare a Leverkusen per vedere la partita come ospite del centrocampista della Juventus. Partecipando alla campagna con una donazione uno tra gli utenti sarà estratto e vincerà un’esperienza speciale da vivere con Bentancur: volare e alloggiare a Leverkusen per assistere alla partita come ospite di Bentancur dai suoi posti riservati e ricevere la sua maglia autografata con una dedica personale. Il fortunato vincitore potrà condividere questo premio speciale con un suo accompagnatore. I donatori non solo avranno l’opportunità di vincere questa fantastica esperienza, ma aiuteranno le due associazioni beneficiarie di questo contest:

CADIS Colonia Suiza e Instituto Pro Bienestar Social Del Anciano, che hanno sede in Nueva Helvecia, Uruguay, la città dove Bentancur è nato e cresciuto.

COME PARTECIPARE PER VINCERE – Per partecipare a questa campagna dovrete andare su www.wishraiser.com/rodrigo , cliccare sul bottone “Partecipa” della campagna in questione, selezionare il livello di donazione e il reward desiderato (es.foto autografata), registrarsi sulla piattaforma, procedere con la donazione e incrociare le dita.

Rodrigo Bentancur ha deciso di creare la sua campagna di raccolta fondi per sostenere l’impegno di queste due associazioni uruguaiane; il campione juventino chiama a raccolta i suoi fan italiani per supportare queste iniziative nella sua città natale.

Inoltre, per ogni donazione fatta, gli utenti riceveranno un reward esclusivo, tra cui: la divisa dell’Uruguay e della Juventus autografate da Bentancur, gli scarpini del giocatore, l’ingresso al Continassa, il training center della Juventus, e tanto altro.

CADIS, COLONIA SUIZA – Il Centro de Atención al Discapacitado è un centro di assistenza a ragazzi e adulti disabili. Il progetto si organizza in diversi laboratori, spazi alternativi dove vengono svolte attività a livello ricreativo: laboratori di falegnameria, artigianato, informatica, gruppi di danza. I programmi dell’associazione vengono adottati anche all’interno degli istituti scolastici per permettere a ragazzi e adolescenti di prendere parte ad attività stimolanti e divertenti.

INSTITUTO PRO BIENESTAR SOCIAL DEL ANCIANO – L’istituto è un’associazione privata senza scopo di lucro adibita agli anziani. Un centro ricreativo che organizza numerose attività di integrazione che migliorano la qualità della vita degli ospiti.

WISHRAISER – Wishraiser.com è la prima piattaforma di contest benefici in Europa che permette, a personaggi famosi e influencer del web, di realizzare campagne di raccolta fondi a favore di associazioni no profit. Wishraiser ha già collaborato con personaggi di spicco come: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Christian Vieri, Alessandra Amoroso, Ettore Messina, Flavio Tranquillo, Juan Cuadrado, Lele Adani, Samuel Eto’o, Miralem Pjanic e tanti altri, che hanno coinvolto decine di migliaia di donatori. Attualmente anche il campione di tennis Matteo Berrettini ha lanciato in piattaforma la sua campagna di raccolta fondi a favore di un’associazione a cui è molto legato.