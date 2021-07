Grealish Manchester City: l’Aston Villa dice sì all’offerta da 100 milioni

Il Manchester City è vicino a piazzare il colpo più oneroso di questo calciomercato: 100 milioni di sterline per Jack Grealish

Jack Grealish non è stato protagonista ad Euro 2020 ma la sua ultima stagione ha colpito in maniera profonda Pep Guardiola. Il tecnico avrebbe scelto lui per dare ulteriore fantasia alla squadra arrivando ad offrire 100 milioni di sterline all’Aston Villa.

Come riportato da Sky Sports l’Aston Villa avrebbe deciso di accettare l’offerta da 100 milioni di sterline da parte dei Citizens con Grealish che al ritorno dalle vacanze potrebbe cambiare maglia.