Grifo: «Mancata convocazione ha fatto male, ma Mancini è stato corretto»

Grifo è tornato a parlare della mancata convocazione a Euro 2020, affermando di aver ricevuto una chiamata personale da Mancini

Vincenzo Grifo, giocatore del Friburgo, ha parlato della mancata convocazione a Euro 2020, dopo aver fatto a più riprese parte del gruppo costruito da Roberto Mancini. Proprio il ct, dopo il taglio, ci ha tenuto a spiegare al diretto interessato, come raccontato a Sport1, le motivazioni della scelta.

«Non essere convocato ha fatto male, è stato come ricevere uno schiaffo in faccia. Mancini mi ha chiamato personalmente per spiegarmi la scelta e per dirmi che aveva deciso di seguire una strada diversa. Sembrava seriamente dispiaciuto di dover prendere quella decisione. Mi ha reso felice sentirlo al telefono e ricevere quella chiamata. Personalmente gli devo molto. Mi sono ripreso prima alle battute d’arresto che ha subito la mia carriera, farò lo stesso anche stavolta. Vittoria Europeo? Titolo meritato, hanno vinto con umiltà e coesione».