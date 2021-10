Italia, Guagni: «Mi sto godendo ogni istante dopo un anno complicato»

Alia Guagni ha parlato ai canali ufficiali della FIGC dal ritiro della nazionale femminile: le sue parole

Alia Guagni ha parlato ai canali ufficiali della FIGC dal ritiro della nazionale femminile. Le sue parole.

«È stato un anno lunghissimo, non ci credevo di essere qua, non ho detto niente a nessuno per scaramanzia. Ora sono qua e mi sto godendo ogni istante. È stato un periodo complicato, la mia forza è stata avere persone che mi hanno supportato così come la squadra. Vivo in una realtà con delle persone che mi dimostrano che i veri problemi sono altri. Ho affrontato ogni problema con il sorriso, guardando avanti sapendo che l’obiettivo era tornare».