Costa cara a Suso l’espulsione rimediata a San Siro contro la SPAL: lo spagnolo salterà per squalifica la Supercoppa Italiana.

Rischia di pesare tantissimo per il Milan l’espulsione rimediata da Suso contro la SPAL a San Siro nell’ultima gara del 2018. Lo spagnolo sarà infatti squalificato e salterà la Supercoppa Italiana contro la Juventus in programma a Jeddah, in Arabia Saudita, il prossimo 16 gennaio.

Il signor Abisso della sezione di Palermo ha estratto il cartellino rosso all’indirizzo dell’esterno offensivo spagnolo all’89’ per doppia ammonizione. Il primo giallo è arrivato al 79′ per proteste, poi la grave ingenuità, il fallo su Valdifiori sotto gli occhi del direttore di gara che porta all’inevitabile espulsione. Gattuso perde così uno dei suoi titolarissimi per una delle partite più importanti della stagione rossonera. Fino a questo momento lo spagnolo ha giocato 17 partite in Serie A con 4 gol e 8 assist, e 4 gare con una rete in Europa League.

