Guardiola: «Autolesionismo? Non volevo sminuire un problema serio» – VIDEO

Pep Guardiola torna a parlare dell’autolesionismo, dopo che ieri si è presentato in conferenza stampa con degli evidenti e profondi graffi sul viso

Ieri sera Pep Guardiola si è presentato in conferenza stampa dopo il pareggio del Manchester City in Champions League con un graffio sul naso: alla domanda dei giornalisti ha risposto che «Sì, me le sono fatti con le dita perché volevo farmi del male». Oggi, sul proprio profilo Twitter, il tecnico spagnolo ha voluto tornare a parlare del tema dell’autolesionismo. Di seguito le sue parole.

🚨 Pep Guardiola on those cuts: “With my fingers… I want to harm myself”. 🎥 @BeanymanSports pic.twitter.com/9g9Ix0LyrO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2024

I was caught off guard with a question at the end of a press conference last night about a scratch which had appeared on my face and explained that a sharp fingernail had accidentally caused this. (1/3) — PepTeam (@PepTeam) November 27, 2024

My answer was in no way intended to make light of the very serious issue of self harm. (2/3) — PepTeam (@PepTeam) November 27, 2024

I know that many people struggle with mental health issues every day, and I would like to take this moment to highlight one of the ways in people can seek help, by calling the Samaritans hotline on 116 123 or emailing jo@samaritans.org (3/3) — PepTeam (@PepTeam) November 27, 2024

PAROLE – «Ieri sera, alla fine di una conferenza stampa, sono stato colto di sorpresa da una domanda su un graffio che mi era comparso sul viso e ho spiegato che era stato causato accidentalmente da un’unghia affilata. La mia risposta non intendeva in alcun modo sminuire il problema molto serio dell’autolesionismo. So che molte persone lottano ogni giorno con problemi di salute mentale e vorrei cogliere l’occasione per evidenziare uno dei modi in cui le persone possono cercare aiuto, chiamando la hotline dei Samaritans al 116 123».