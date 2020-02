Guardiola: «Futuro? Aspettiamo l’appello. Sono con il club» – VIDEO

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa della squalifica del Manchester City e del suo futuro in Inghilterra

Pep Guardiola in conferenza stampa ha parlato della squalifica comminata al Manchester City e del suo futuro sulla panchina dei Citizen. Ecco cosa ha detto.

«È successo quello che è successo ma non è ancora finita. Come sapete il nostro CEO Soriano si è espresso, il club farà ricorso. Io stesso ho parlato poco della vicenda. Sono sicuro che alla fine ci meritiamo quello che abbiamo conquistato sul campo, ossia l’Europa. Da allenatore dico che in questi ultimi tre mesi che mancano alla fine della stagione dovremo lottare tutti uniti per il club. Dobbiamo aspettare la sentenza definitiva poi parleremo di tutte le situazioni. Io ho parlato con il club e con il presidente, sono con loro. Ho fiducia».