Guardiola Juve: spunta la foto con Inzaghi e Aquilani – FOTO

Pep Guardiola, l’allenatore più desiderato dai tifosi della Juve, è stato immortalato in compagnia di Inzaghi e Aquilani – FOTO

Pep Guardiola resta il sogno proibito per i tifosi della Juve per il dopo Allegri. Al momento il manager del Manchester City si trova in vacanza negli Stati Uniti.

A sorpresa, il catalano ha incontrato un altro dei candidati per la panchina bianconera, prima del rinnovo con la Lazio, Simone Inzaghi, insieme ad Alberto Aquilani.

Ecco la foto del trio: